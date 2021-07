Stiri pe aceeasi tema

- Patrick Moster, directorul sportiv al echipei de ciclism a Germaniei, a fost obligat sa paraseasca capitala Japoniei dupa ce a folosit o expresie considerata rasista pentru a-si încuraja un sportiv, în timpul probei de contracronometru de la Jocurile Olimpice de la Tokyo.Miercuri,…

- Patrick Moster, directorul sportiv al echipei de ciclism a Germaniei, a fost trimis acasa, dupa ce a folosit o expresie considerata rasista pentru a-si incuraja un sportiv, in timpul probei de contracronometru de la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Miercuri, in timp ce ii dadea indicatii lui…

- Conducatorii delegatiei germane la Jocurile Olimpice de la Tokyo au decis, joi, sa-l trimita imediat acasa pe directorul sportiv al echipei de ciclism, Patrick Moster, vinovat de remarci rasiste, informeaza AFP. In timpul probei de contratimp de miercuri, Moster a facut o comparatie cu caracter…

- Exprimarea neinspirata a ministrului britanic al sanatații a provocat furie in spațiul public. Totul a pornit de la un mesaj publicat pe Twitter de Sajid Javid, care le spunea oamenilor sa se vaccineze pentru ca ”trebuie sa invatam sa traim cu acest virus, in loc sa ne ferim de el”, noteaza BBC. Acuzat…

- Uniunea Ciclista Internationala, instanta conducatoare a sportului cu pedale, a anuntat joi, pe contul sau oficial de Twitter, ca Turul Frantei la feminin va reveni in 2022, dupa o pauza de 33 ani, urmand sa se desfasoare dupa intrecerea masculina din Hexagon. Cursa, care s-a derulat anterior intre…

- Bitcoin a scazut luni la minimul pe trei luni intr-o sesiune volatila, cu investitori vanzand și cumparand moneda digitala dupa ce șeful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter despre deținerile bitcoin ale producatorului auto, scrie Reuters. Bitcoin a scazut la 42.185 dolari, cel mai scazut…

- Retelele de socializare sunt boicotate in acest weekend de numerosi sportivi si mai multe cluburi, in special din Anglia, in semn de protest fata de injuriile aparute in spatiul online si mai ales fata de rasism, relateaza AFP. Clubul Manchester United, septuplul campion mondial de Formula 1 Lewis Hamilton,…