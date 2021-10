Stiri pe aceeasi tema

- Criptomonedele ar putea declanșa o criza financiara globala daca nu sunt introduse reglementari stricte, a avertizat Viceguvernatorul adjunct al Bancii Angliei pentru stabilitate financiara, Jon Cunliffe, citat de CNBC.Intr-un discurs ținut miercuri, Cunliffe a comparat rata de creștere a pieței criptomonedelor,…

- Cresterea preturilor gazelor inaintea iernii este o dovada ca Uniunea Europeana are nevoie de un plan de securitate energetica pe termen lung, a declarat directorul general al grupului energetic italian Eni, Claudio Descalzi, publicatiei La Repubblica, transmite Reuters.Descalzi a subliniat…

- Nivelul datoriei mondiale a crescut in trimestrul al doilea pana la o valoare record de aproape 300.000 de miliarde de dolari, insa raportul datorie/PIB a scazut pentru prima data de la debutul pandemiei, pe masura ce a revenit cresterea economica, a anuntat marti Institutul International pentru…

- Preturile criptomonedelor au scazut marti, iar tranzactiile au fost intarziate, in ziua in care El Salvator a intrat in dificultati in ziua in care a devenit prima tara care a adoptat bitcoin ca mijloc de plata, transmite Reuters.Actiunile firmelor legate de tehnologia blockchain au scazut,…

- Grupul francez Total va construi patru proiecte energetice uriase in sudul Irakului, in cadrul unui acord in valoare de 27 de miliarde de dolari semnat duminica la Bagdad, a anuntat Ministerul irakian al Petrolului, transmite Reuters.Compania va incepe cu o investitie initiala de 10 miliarde…

- Bitcoin a scazut marti la cel mai redus din ultima luna, sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate, in conditiile in care autoritatile de reglementare continua sa ceara inasprirea reglelementarilor pentru criptomonede, transmite Reuters. Cea mai valoroasa criptomoneda din lume a coborat cu…