Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat acuzat ca face parte dintr-o grupare de extrema-dreapta a recunoscut marti ca a cumparat o maceta cu intentia de a ucide o deputata laburista din Parlamentul britanic, relateaza Reuters. Jack...

- Kremlinul a "condamnat ferm", miercuri, uciderea cu focuri de arma, la Kiev, a jurnalistului rus Arkadi Babcenko, critic la adresa puterii ruse, si a cerut "o ancheta adevarata" din partea autoritatilor ucrainene, estimand ca Ucraina a devenit "un loc foarte periculos" pentru jurnalisti, informeaza…

- Kremlinul a "condamnat ferm", miercuri, uciderea cu focuri de arma, la Kiev, a jurnalistului rus Arkadi Babcenko, critic la adresa puterii ruse, si a cerut "o ancheta adevarata" din partea autoritatilor ucrainene, estimand ca Ucraina a devenit "un loc foarte periculos" pentru jurnalisti, informeaza…

- Un locuitor al raionului Calarasi a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru comiterea unui omor intentionat.Crima a avut loc in 2016, in satul Oniscani. Inculpatul a mers la o batrana ca sa-i ceara bani cu imprumut.

- Adolescentul in varsta de 16 ani din Sfantu Gheorghe acuzat de uciderea unei persoane si profanarea cadavrului a fost condamnat, in prima instanta, de Tribunalul Covasna la 15 ani de detentie. Potrivit sentintei postate pe site-ul Tribunalului, instanta a dispus ca tanarul, in prezent arestat preventiv…

- Oliver Gerebenes, numit si canibalul din Covasna, a fost condamnat de magistratii Tribunalului din localitate a 15 ani de inchisoare pentru omor si profanare de cadavre. Sentinta nu este definitiva, informeaza Adevarul. Crima s-a petrecut in noiembrie 2017 sub in pod din Sfantu Gheorghe, judetul…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, l-a avertizat pe omologul sau american, Donald Trump, ca vor exista "consecinte severe” daca SUA nu va ramane parte a acordului nuclear semnat in 2015 intre Teheran si puterile mondiale, scrie Reuters."Le transmit celor de la Casa Alba ca daca isi vor…

- Militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic au decapitat trei frati, toti specializati in domeniul medical, in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, a spus luni un oficial, potrivit Reuters. Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu vorbesc despre remaniere: Schimba-i și gata!Attaullah…