Un obuz rus a lovit un depozit de deșeuri radioactive la Kiev. Pericol de dezastru ecologic (Video) Obuze rusești au lovit duminica dimineața depozitul cu deșeuri radioactive aparținand filialei din Kiev a Asociației Radon. Conform estimarilor preliminare, nu exista niciun pericol pentru populație, scrie presa ucraineana, citand o postare a Inspectoratului de Stat de Reglementare in domeniul Nuclear al Ucrainei.

