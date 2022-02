Stiri pe aceeasi tema

- Denis Pushilin, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk (DPR), a ordonat mobilizarea militara completa, transmite Associated Press, citata de The Guardian . Acesta indeamna rezerviștii sa se prezinte la birourile militare de inrolare. „Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile…

- Observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au atras atenția astazi ca au constatat o „crestere spectaculoasa” a incalcarilor armistitiului in estul Ucrainei, unde separatistii prorusi si fortele ucrainene se infrunta din 2014, noteaza AFP.Potrivit unui comunicat al OSCE,…

- Evenimentele din ultimele 24-48 de ore "fac parte dintr-un scenariu deja in derulare, care consta in crearea de provocari false, apoi in a raspunde la aceste provocari si, in cele din urma, in a comite o noua agresiune impotriva Ucrainei", a acuzat Blinken intr-un discurs la Conferinta de Securitate…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a dat asigurari marti ca, la intalnirea pe care a avut-o luni, la Moscova, cu omologul sau rus, Vladimir Putin i-a promis „ca nu va mai exista o degradare sau o escaladare” in criza dintre Rusia si Occident pe tema situatiei din Ucraina, transmite AFP. „Pentru mine,…

- Rusia și Statele Unite s-au contrat, luni, in ședința Consiliului de Securitate al ONU pe tema comasarii de trupe rusești la granița cu Ucraina. In timp ce ambasadorul american a acuzat Rusia ca „amenința Europa” prin „comportamentul agresiv” de la frontiera, reprezentantul Rusiei a avertizat Occidentul…

- Un atac cibernetic masiv care i-a avertizat pe ucraineni „sa se teama și sa se aștepte la ce este mai rau” a lovit site-urile guvernamentale. Au blocat unele site-uri și au determinat Kievul sa deschida o investigație, scrie Reuters. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Ucrainei a declarat…

- Ministerul Apararii de la Minsk a transmis, sambata ca mai multe avioane de bombardament cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 care vor survola alaturi de celelalte avioane de razboi, frontiera vestica a Belarusului, noteaza agenția Reuters. Alaturi de avioanele trimise de Moscova vor mai survola și avioane…

- Joe Biden a comemorat miercuri marea foamete din anii 1930 din Ucraina sub regimul sovietic al lui Iosif Stalin, președintele SUA reînnoindu-și și sprijinul pentru Kiev în actuala confruntare cu Moscova, scrie AFP.Câteva milioane de ucraineni au pierit între 1932 și 1933…