- Un obiect voluminos, despre care deocamdata nu se stie ce este sau de unde provine, avand forma unei capsule cilindrice, a esuat duminica pe o plaja din vestul Australiei, relateaza BBC.Obiectul metalic urias a fost gasit de localnici pe plaja Green Head, la aproximativ 250 km nord de Perth, iar…

- Un obiect misterios și potențial periculos a fost adus de valuri pe o plaja din vestul Australiei. Localnicii l-au descoperit in weekend și au anunțat poliția, care i-a avertizat pe curioși sa stea departe de el.

- Conform autoritaților, barbatul in varsta de 40 de ani a fost oprit de carabinieri dupa ce a ignorat semnificația culorii roșii a semaforului. La control, aceștia au ramas șocați sa descopere o cantitate impresionanta de materiale feroase in portbagajul mașinii sale. Mai exact, vorbim despre 100 de…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis sambata o persoana si a ranit alte cateva in orasul Bad Honningen, in vestul Germaniei, a anuntat politia, informeaza Agerpres, care preia dpa. Atacatorul a fost arestat.Zvonurile privind continuarea unor atacuri violente care au circulat pe internet nu au putut…

- Autoritatile din Romania si Republica Moldova au anuntat darea in folosinta a punctului de trecere al frontierei de la Bumbata-Leoveni.Este vorba despre un pod plutitor, construit peste raul Prut in doar cateva luni, care este deschis traficului rutier incepand de marti, 23 mai. In prima faza, va fi…

- Autoritatile din orasul prahovean Comarnic au anuntat, duminica dupa amiaza, ca o scoala din localitate va fi pazita, incepand de luni, de catre trei politisti locali, potrivit news.ro.Masura a fost luata dupa ce in zona in care este amplasata unitatea de invatamant si-a facut aparitia un urs, in…

- Incidentul a avut loc in caminul unde traieste femeia in varsta de 95 de ani. Aceasta era agitata si avea in mana un cutit. Nu se stie daca victima, aflata acum in stare critica, va supravietui. Autoritatile fac o ancheta.

- In finalul de saptamana trecut o femeie de 54 de ani a fost gasita decedata in apartamentul de domiciliu din Baia Mare. Poliția a fost sesizata de o vecina la ora 21.22 pentru ca nu mai raspundea la ușa și la telefon. Polițiștii maramureșeni spun ca nu au fost identificate urme de violența la examinarea…