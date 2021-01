CS Universitatea Craiova a ramas fara antrenor principal dupa demiterea lui Corneliu Papura. In acest context, Daniel Pancu (43 de ani) spune ca va ajunge sa ii antreneze pe „juveți” in viitor. In timp ce Craiova se afla in cautare de antrenor, Daniel Pancu, demis de curand de la Poli Iași, se autopropune la vicecampioana Romaniei. Acesta spune ca are o relație de prietenie cu Mihai Rotaru, dar ca nu a luat legatura cu acesta in ultimele zile. ...