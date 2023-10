Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepreședinte american, Mike Pence, a anunțat sambata ca iși retrage candidatura la nominalizarea Partidului Republican pentru alegerile prezidențiale din 2024, potrivit AFP. „Sunt aici pentru a va spune ca a devenit clar pentru mine: nu este momentul meu”, a declarat Mike Pence, adresandu-se…

- Controversatul Robert Kennedy Junior, nepotul presedintelui american asasinat „JFK”, a anuntat luni ca va candida ca independent la alegerile prezidentiale din 2024, o decizie care i-ar putea afecta atat pe democratul Joe Biden, cat si republicanul Donald Trump, transmite AFP.

- Vladimir Putin ar urma sa-și anunțe candidatura la alegerile din martie 2024 in timpul unei conferințe programate in noiembrie, scrie ziarul rus Kommersant, care citeaza oficiali din administrația prezidențiala. O victorie la acest scrutin i-ar asigura puterea președintelui rus pina in 2030. Potrivit…

- Candidatii republicani la alegerile prezidentiale din Statele Unite, de anul viitor, s-au confruntat intr-o noua dezbatere televizata in platourile Fox Business din California. Temele principale au fost imigratia, sanatatea, economia si razboiul din Ucraina.

- "Dupa 20 de ani de presedintie de dreapta, a venit timpul ca Partidul Social Democrat sa dea seful statului", spune Marcel Ciolacu. Declaratia vine dupa aparitia informatiei ca PSD si PNL se pregatesc sa mearga impreuna la alegerile de anul viitor.