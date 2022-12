Un număr impresionant de români își sărbătoresc ziua de naștere pe 1 decembrie Peste 60.000 de romani iși sarbatoresc ziua de naștere pe 1 decembrie , Ziua Nationala a Romaniei. Dintre aceștia, 31.407 de persoane sunt persoane de sex feminin. 4.565 dintre acestea au pana in 17 ani, iar 1.852 au varsta cuprinsa intre 18 – 24 de ani, in timp ce 17.881 au intre 25 – 65 de ani și 7.109 peste 65 de ani. Restul de 28.953 sunt persoane de sex masculin. 4.709 sunt din categoria de varsta 0 – 17 ani, 1.985: 18 – 24 de ani, 17.625: 25 – 65 de ani, 4.633 peste 65 de ani. The post Un numar impresionant de romani iși sarbatoresc ziua de naștere pe 1 decembrie appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

