- "A existat o evolutie semnificativa in timpul ultimelor zile, suntem pe o cale mai buna, insa nu (am ajuns) inca la capat", a declarat cancelarul federal german in fata Camerei Deputatilor la Berlin, cu putin timp inaintea unui summit european dominat de acest subiect, scrie Agerpres. Ea a…

- Masuri drastice in Marea Britanie, dupa Brexit. Cine sunt cetațenii europeni care vor fi deportați Cetațenii UE care locuiesc in Marea Britanie vor fi deportați, daca nu aplica la timp pentru un permis de ședere permanenta, a anunțat ministrul britanic de Interne, Brandon Lewis. Cetățenii…

- Marea Britanie va deporta cetațenii UE care nu au aplicat la timp pentru a primi statut de ședere în Regatul Unit dupa Brexit, a declarat Brandon Lewis, adjunct al ministrului britanic de Interne, citat de postul BBC News, scrie Mediafax. Oficialul a explicat ca persoanele în aceasta…

- MAE: 280.600 de cetateni romani s-au inregistrat pentru a ramane in Marea Britanie dupa Brexit. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, din datele oficiale furnizate de autoritatile britanice cu privire la implementarea schemei de inregistrare (EUSS), rezulta ca pana la finalul lunii septembrie…

- ''Actiunea a fost respinsa'', a declarat judecatorul Ian Burnett.Actiunea a fost intentata de antreprenoarea Gina Miller.Tribunalul Superior a decis totusi ca reclamanta are dreptul sa faca recurs la Tribunalul Suprem, maxima instanta judiciara in Regatul Unit, care va analiza…

- Ne-am obișnuit sa le spunem Diapora și ii vedem la alegeri la cozile lungi de la ambasadele Romaniei. 450.000 de romani din multele milioane plecați sa munceasca, nu doar sa voteze, in strainatate sunt in Marea Britanie. Marea lor temere este ca Brexit le va opri accesul la statutul de rezident cu drept…

- Guvernul din Marea Britanie a anuntat, joi, ca va aloca 3,3 milioane de euro pentru programe de asistenta in asa fel incat celor peste un milion de britanici care traiesc in tari ale Uniunii Europene sa le fie protejate drepturile dupa Brexit, informeaza vineri EFE. ''Regatul Unit va parasi UE la 31…