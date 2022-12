Un număr de 400 de manifestanţi anti-regim au fost condamnaţi la închisoare în Iran In total 400 de manifestanti anti-regim din Iran au fost condamnati la inchisoare doar in capitala iraniana Teheran, informeaza dpa. Acest lucru a fost anuntat marti de un purtator de cuvant al sistemului judiciar din Teheran, potrivit agentiei de presa ISNA. Pedepsele cu inchisoarea variaza de la 2 la 10 ani. Alti 70 de manifestanti au fost condamnati la plata unor amenzi grele. Observatorii se asteapta ca manifestantii aflati in arest in alte orase din Iran sa primeasca pedepse la fel de lungi cu inchisoarea. Activisti in domeniul apararii drepturilor omului au raportat ca cel putin 18.000 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nepoata liderului suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, o cunoscuta activista pentru drepturile omului, a cerut guvernelor straine sa intrerupa toate legaturile cu Teheranul din cauza represiunii violente a protestelor declanșate de moartea tinerei Mahsa Amini, scrie Reuters.

- Premierul Romaniei a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Internaționale de lupta impotriva violenței asupra femeilor. Ciuca susține ca la nivel guvernamental se construiesc politici și masuri de sprijin pentru victime și programe de informare și prevenire aplicate și personalizate.

- Descoperirile au fost facute, in parte, intr-un studiu elvetian cu noua pacienti, aflat in curs de desfasurare, care incearca sa restabileasca miscarea persoanelor cu paralizie. Toti cei noua indivizi si-au recapatat rapid capacitatea de a sta in picioare si de a merge cu ajutorul implanturilor care…

- Persoanele care dorm mai puțin de șapte ore pe noapte ar putea avea un risc mai mare de Alzheimer. Sunt invocați mulți factori care ar favoriza dezvoltarea acestei boli, iar somnul este unul dintre ei. Datele epidemiologice și experimentale disponibile pana acum sugereaza ca tulburarile de somn contribuie…

- Protestele recente care au cuprins Iranul continua. Manifestațiile au izbucnit in urma cu aproape o luna din cauza morții in circumstanțe suspecte a lui Mahsa Amini, o tanara in varsta de 22 de ani, care a fost arestata de poliția moralitații pentru ca nu a purtat hijabul in conformitate cu standardele…

- Activistul bielorus pentru drepturile omului Ales Bialiațki, organizația rusa Memorial și Centrul ucrainean pentru Libertați Civile au primit, vineri, Premul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace a fost acordat vineri aparatorului bielorus al drepturilor omului Ales Bialiatski și altor doua organizații…

- Partidul postfascist Fratii Italiei (Fratelli d’Italia, FDI), condus de Giorgia Meloni, s-a clasat pe primul loc la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia, un eveniment fara precedent din 1945, potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne, noteaza AFP. FDI a obtinut intre 22% si…