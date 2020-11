Un număr de 350.000 de conturi Spotify, compromise într-un atac de tip ''credential stuffing'' (Eset blog) O baza de date nesecurizata care continea peste 380 de milioane de inregistrari individuale, inclusiv credentiale de autentificare care au fost utilizate online pentru a compromite intre 300.000 si 350.000 de conturi Spotify, a fost descoperita la jumatatea acestui an de catre expertii in securitate cibernetica, scrie blogul din Romania al Eset.



Conform specialistilor de la vpnMentor, care au descoperit problema, datele expuse includeau o varietate de informatii sensibile, cum ar fi numele de utilizator si parolele utilizatorilor, adresele de e-mail si tarile de resedinta.



Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

