- In fiecare zi de festival, in Poiana Brașov se vor afla 20 de pompieri, ofițeri și subofițeri, din cadrul ISU și 16 medici și asistenți de la UPU Brașov. In zonele in care se vor desfașura evenimentele din cadrul MASSIF vor exista autospeciale cu apa și spuma pentru stingerea incediilor și echipaje…

- In doua saptamani incepe festivalul Massif, un concept nou de divertisment, menit sa transforme Poiana Brașov in cea mai mare petrecere pe care poți sa o traiești la munte cu prietenii tai și prietenii prietenilor tai. In weekendul 3-5 martie, Poiana Brașov devine astfel cea mai mare zona de distracție…

- Organizatorii Massif 2023, care va avea loc in perioada 3 și 5 martie la Poiana Brașov, au dezvaluit harta festivalului, unde sunt amplasate scenele, dar și zonele cu mancare, barurile și punctele de informare. Producția și amenajarea festivalului vor completa performance-urile live și showurile surpriza…

- Prima editie Massif va avea loc intre 3 si 5 martie, iar echipa aduce in premiera o productie speciala pentru Poiana Brasov. Productia si amenajarea festivalului vor completa performance-urile live si show-urile surpriza ale artistilor si DJ-ilor de pe cele sapte scene, indoor si outdoor, amplasate…

- Se apropie festivalul Massif, iar organizatorii au inceput pregatirile in Poiana Brașov pentru cel mai nou și așteptat eveniment al iernii. Prima ediție Massif va avea loc intre 3 și 5 martie 2023, iar echipa aduce in premiera o producție speciala pentru Poiana Brașov. Producția și amenajarea festivalului…

- Dimitri Vegas vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov. In premiera pentru scena unui festival din Romania este faptul ca in deschiderea show-ului sau va mixa soția lui, Mattn, aflata și ea in TOP 100 DJ Mag, informeaza…

- Unul dintre cei mai doriți DJ din line-up-ul de festival, DIMITRI VEGAS, vine pe scena principala a primei ediții a festivalului Massif, care va avea loc in perioada 3-5 martie in Poiana Brașov.

- Zi speciala pentru Tzanca Uraganu! Manelistul și-a deschis astazi o shaormerie in București, iar toți cei care il indragesc pe artist au fost prezenți și au primit shaorma gratis. La marea deschidere au mers și vedete din showbiz-ul romanesc, mai exact Alex Velea și Anda Adam.