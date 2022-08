Un număr crescut de firme au renunţat la planuri de finanţare în valoare de peste 250 de miliarde de dolari Numarul companiilor care si-au amanat sau chiar anulat planurile de finantare a urcat pana la cel putin 358 de firme, in conditiile in care economia mondiala continua sa fie afectata de inflatia ridicata si criza energetica, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

