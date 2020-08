Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar cu dubla cetatenie cautat de autoritatile din Germania dupa ce a furat bunuri de 200.000 euro a fost prins la frontiera, cand incerca sa intre in Romania. The post Tanar cautat in Germania dupa ce a furat de 200.000 euro, prins cand incerca sa intre in Romania appeared first on Renasterea banateana…

- Locuitorii dintr-un cartier din Berlin au fost contrariați atunci cand incalțamintea a inceput sa le dispara din case. Au facut investigații și la final au fost ușurați și amuzați sa constate ca hoțul este o vulpe, scrie Digi24.ro Vulpea a furat aproximativ 100 de pantofi din casele oamenilor din cartierul…

- Au furat doua tone de ulei de pin de la o intreprindere din Germania si au incercat sa il introduca ilegal in tara noastra. Un grup criminal format din cetațeni ai Republicii Moldova, cu varste cuprinse intre 24 - 44 de ani, au fost retinuti de oamenii legii.

- Balaci a pledat vinovat in dosarul „Bitclub Network", care vizeaza una dintre cele mai mari scheme de tip Ponzi in care investitori din intreaga lume erau atrasi sa investeasca in bitcoin. Acesta a fost arestat la finele lui 2019 in Germania, unde era stabilit, iar din cauza pandemiei de coronavirus…

- O adolescenta in varsta de 17 ani, din comuna Pestisani, a furat economiile parintilor si doua lantisoare din aur si a fugit de acasa. Aceasta a fost data disparuta si este cautata de politie.

- Cel puțin 650 de romani, angajați ai celui mai mare abator din Germania, sunt infectați cu coronavirus. Reprezinta jumatate dintre toate cazurile depistate in fabrica de procesare a carnii din nord-vestul țarii. 17 dintre romanii plasați in carantina au fugit, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.…

- Ministrul Tineretului si Sportului susține ca Liga I s-ar putea relua la jumatatea lunii iunie, cu meciuri fara spectatori. Un anunt in acest sens va fi facut pana la finalul acestei luni. “Romania are doua, trei saptamani in urma Germaniei, de exemplu, apropo de valul epidemiologic. Am luat un studiu-model…