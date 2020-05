Un nou webinar marca Doingbusiness.ro din seria Business Evolution Criza globala actuala a provocat perturbari economice fara precedent si va schimba fundamental ecosistemul de business.



Liderii companiilor aflati sub presiunea schimbarilor, realizeaza din ce in ce mai mult ca reactiile rapide si fundamentate fac diferenta intre succes si esec si se gandesc deja la strategii de adaptare a afacerilor lor.



Schimbarile in relatiile cu clientii, furnizorii sau bancile, telemunca, accelerearea tehnologizarii genereaza nevoia acuta de actiune, iar adaptarea genereaza totodata noi presiuni de transformare a modului de lucru, structurii organizatiilor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Criza globala actuala a provocat perturbari economice fara precedent si va schimba fundamental ecosistemul de business. Liderii companiilor aflati sub presiunea schimbarilor, realizeaza din ce in ce mai mult ca reactiile rapide si fundamentate fac diferenta intre succes si esec si se gandesc deja la…

- Reactia Uniunii Europene la criza coronavirusului a provocat vineri reactii critice din partea unor europarlamentari, desi liderii statelor membre sustin ca s-au facut progrese, transmite dpa, citata de Agerpres."Viitorul se construieste cu curaj; din pacate, liderilor UE le-a lipsit in acest…

- PwC Romania: Bursa de la Bucuresti a pierdut de la inceputul anului 34% din capitalizare. Romania intra in criza COVID-19 dupa o perioada de 9 ani consecutivi de crestere economica Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut de la inceputul anului, de la aparitia primelor stiri despre noul coronavirus,…

- Bursa de Valori Bucuresti s-a prabusit cu 16% in martie 2020, prin prisma dinamicii indicelui principal BET, potrivit unei analize publicate de ZF.ro. Acesta este cel mai abrupt declin lunar din ianuarie 2009 incoace, cand criza financiara s-a agravat la nivel mondial. In ianuarie 2009, indicele BET…

- Compania Paval Holding, din Bacau, firma prin care fac investiții frații Paval de la Dedeman, a notificat Bursa de Valori București, ca a devenit acționar semnificativ, cu peste 5% din acțiunile companiei Purcari Wineries Public Company Limited. Valoarea investiției ar fi, dupa valoarea acțiunii Purcari…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis cu scaderi de peste 1,5% pe toti indicii sedinta de vineri, insa valoarea tranzactiilor consemnate a fost cea mai mare din aceasta luna, in conditiile in care s-a apropiat de 113 milioane de lei (23,48 milioane de euro), potrivit Agerpres.Tranzactiile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) E™i AsociaE›ia Administratorilor de Fonduri (AAF) au propus Ministerului Finantelor reducerea la 1% a impozitului pentru cA¢E™tigurile din piaE›a de capital, precum E™i eliminarea contribuE›iei de asigurari sociale de sAƒnAƒtate...

- Avand in vedere recentele declarații ale Președintelui Consiliului Concurenței, domnul Bogdan Chirițoiu, vehiculate in spațiul public cu referire la SNTGN Transgaz SA și respectarea cadrului concurențial din Romania, declarații in care nu a precizat perioada la care se refera aceste investigații,…