- Oamenii de stiinta au descoperit in China o tulpina a virusului gripei porcine care prezinta toate caracteristicile necesare pentru a provoca o viitoare pandemie, potrivit unui studiu publicat luni in revista stiintifica americana Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), informeaza AFP.…

- Oamenii de stiinta cred ca noul coronavirus a fost transmis oamenilor de animale salbatice. Unele dintre primele cazuri de infectare au fost identificate, la sfarsitul anului trecut, la persoane care au intrat in contact cu o piata de animale salbatice din orasul Wuhan, situat in centrul Chinei, unde…