Stiri pe aceeasi tema

- Circa 99% din pacientii diagnosticati cu COVID-19 au prezentat febra mare. Mai bine de jumatate au simtit oboseala si erau chinuiti de o tuse seaca, iar o treime dintre ei au simtit dureri musculare si s-au confruntat cu dificultati de respiratie. Tabloul simptomelor legate de noul tip de coronavirus…

- Favipiravir este un medicament antiviral, dezvoltat in Japonia. Insa, anul acesta, in luna februarie, Administrația Naționala a Produselor Medicale din China, dupa multe studii a ajuns la concluzia ca Favipiravir poate trata virusul Covid-19. Medicamentul a fost testat pe 70 de persoane din Shenzhen,…

- Autoritatile chineze au decis, pentru a doua oara in interval de nicio saptamana, sa vina in sprijinul Italiei și sa trimita aparatura medicala și consumabile necesare pentru a face fața crizei generate de pandemia cu Covid-19. Italia ramane in continuare a doua cea mai afectata tara din lume de…

- Cuba a devenit miercuri a 12-a țara latino-americana afectata de epidemia Covid-19, care a aparut în China la sfârșitul lunii decembrie, cu cazurile a trei turiști italieni care au fost pozitivi pentru coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații, potrivit AFP.Turițtii italieni au ajuns…

- O echipa medicala din China condusa de reputatul pneumolog Zhong Nanshan a testat o noua metoda pentru detectarea coronavirusului Covid-19 cu ajutorul analizei a catorva picaturi de sange si ale carei rezultate pot fi obtinute in 15 minute, informeaza miercuri mass-media locale.

- Italia a anunțat la inceputul saptamanii cel mai mare numar de imbolnaviri cu coronavirus inregistrat in 24 de ore de la inceputul epidemiei in aceasta țara: 1.797 de cazuri confirmate și 97 de noi decese, cifre ingrijoratoare, care se apropie de cele pe care le anunța China in varful crizei sale…

- AB InBev, producatorul berii Corona, Budweiser și Stella Artois, estimeaza un profit cu 10% mai mic pentru primul trimestru din acest an din cauza epidemiei de coronavirus.Cel mai mare producator de bere din lume se așteapta la venituri mai mici pe masura ce cererea și consumul de bere in…