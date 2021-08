Un nou virus detectat la delfini ar putea extermina mamiferele marine Delfinii, foarte sociali, ar putea raspandi acest virus extrem de contagios la alte animale. Biologii din Hawaii au detectat o tulpina necunoscuta pana acum de Morbillivirus la cetacee, un agent patogen care poate provoca infecții fatale la mamiferele marine din intreaga lume. Vești proaste Virusul a fost descoperit la un delfin Fraser, o specie foarte sociala, ceea […] The post Un nou virus detectat la delfini ar putea extermina mamiferele marine first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului „Victor Babes” din Bucuresti, Simin Aysel Florescu, atrage atentia, marti, ca numarul pacientilor COVID internati este in crestere si indeamna oamenii sa se vaccineze.

- „Monkeypox” este un virus inrudit cu variola și a fost descoperit pentru prima data in SUA, in 2003. Acum, a fost identificat din nou in SUA. Virusul „monkeypox” se raspandește de la o persoana la alta in principal prin expunerea la stropi respiratorii. SUA a raportat primul caz de transmitere la om…

- Un numar record de lamantini au murit anul acesta in statul american Florida, in principal din cauza foametei, sustin autoritatile responsabile de fauna salbatica, relateaza BBC luni. Cel putin 841 de lamantini, mamifere marine asemanatoare cu foca, au murit in apele din apropierea statului…

- Vești noi pentru romani. Incepand cu sambata, 3 iulie 2021, plasticul va fi interzis pe teritoriul european. Mai exact, UE actioneaza impotriva poluarii cu plastic iar incepand cu 3 iulie 2021, farfuriile, tacamurile, paiele, tijele pentru baloane si betisoarele pentru urechi realizate din plastic de…

- Grupul de Comunicare Strategica a transmis ca in ultimele 24 de ore, in județul Suceava s-au inregistrat doar doua cazuri noi de coronavirus. numarul acestora este in scadere fața de cel raportat miercuri, cand au fost inregistrate trei noi imbolnaviri cu virusul Sars-Cov-2. Pana astazi, 24 iunie, pe…

- Mary Mallon, o irlandeza care a emigrat in SUA, a stat o treime din viața sa in carantina, pe o insula din New York. Femeia era infectata cu Salmonella Typhi și a transmis boala care sta la baza febrei tifoide la zeci de persoane din orașul in care locuia. Mary Mallon s-a nascut in Irlanda […]

- Valeriu Gheorghița spune ca va trebui sa ne obișnuim sa traim cu virusul COVID-19. Infecția va capata in curand un caracter sezonier și oamenii se vor imbolnavi constant cu acest virus. Coordonatorul campaniei de vaccinare a adaugat ca oamenii se vor imbolnavi de COVID așa cum se imbolnavesc și de gripa…

- Artistul Mihai Margineanu a facut o declarație incredibila pe Facebook. Reputatul cantareț a marturisit ca a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus in data de 15 aprilie. Ce probleme a avut dupa ce a luat virusul. Totul a ieșit la iveala, acum. Mihai Margineanu, infectat cu covid-19 Vești triste…