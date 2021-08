Un nou virus a fost descoperit în Guineea Boala declansata de virusul Marburg, depistat in Guineea, o ruda mai putin letala a virusului Ebola, nu are vaccin sau tratament si se manifesta prin febra acuta insotita de hemoragii interne si externe ce duc la deces, in medie, la 50% dintre cazuri. De unde a aparut virusul? Boala - cunoscuta anterior sub denumirea de febra hemoragica a virusului Marburg - isi trage numele de la orasul ger Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

