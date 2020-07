Stiri pe aceeasi tema

- Cinci țari europene, printre care Italia și Franța, au fost incluse pe lista țarilor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare, se arata intr-un comunicat al Guvernului. De asemenea, se reiau zborurile spre și dinspre aceste state incepand de marți, 23 iunie. „Premierul Romaniei, Ludovic…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a convocat luni 22 iunie a.c. Comitetul Național pentru Situații de Urgența care a adoptat hotararea nr. 31 prin care a fost actualizata lista statelor exceptate de la aplicarea masurilor de carantina/izolare (zona verde). Excepția se aplica persoanelor asimptomatice…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a facut o vizita in Brașov pentru a vedea in ce stadiu sunt lucrarile la lotul de autostrada Rasnov-Cristian, dar si la santierul Aeroportului International Brasov – Ghimbav. Premierul a spus ca nu mai este mult pana cand va fi gata un tronson de autostrada. De asemenea,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban și ministrul Marcel Vela au discutat, duminica dupa-amiaza, in cadrul unei ședințe la sediul ministerului, despre cum va fi aplicata in continuare starea de alerta....

- Intrebat cand se vor deschide bisericile pentru accesul credincioșilor, premierul Ludovic Orban a afirmat, joi ca „suntem in curs de evaluare”, dar și ca, cel mai probabil, slujbele se vor oficia in afara edificiilor de cult, atunci cand se va lua aceasta decizie. „Deocamdata in data de 15 mai, in principiu…

- BUCUREȘTI, 30 apr – Sputnik, Georgiana Arsene. Premierul Romaniei, Ludovic Orban, le-a transmis medicilor ca au aprecierea și respectul sau. Șeful Executivului de la București și alți membri ai Guvernului au fost prezenți astazi dimineața la Iași, acolo unde au participat la imbarcarea unei…

- Ludovic Orban revine cu noi explicatii despre demiterea profesorului Adrian Streinu-Cercel. Premierul inventeaza insa declaratii inexistente ale medicului, in vreme ce declaratiile explicite ale ministrului Sanatatii sunt scuzate."Domnul Cercel a fost schimbat din funcția de președinte al…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta miercuri cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor si Sanatatii.