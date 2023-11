Stiri pe aceeasi tema

- Colaborarea in domeniile economic, aparare și securitate, precum și in ceea ce privește dosarele europene au fost principalele teme ale intrevederii intre premierul Marcel Ciolacu și noul ambasador al Republicii Franceze in Romania, E.S. Nicolas Warnery.

- "Vreau ca programul dumneavoastra, 'Romi pentru Romania', sa fie parte integranta a contractului social pe care statul roman trebuie sa il aiba fata de toti cetatenii sai. (...) sunteti romi, dar in primul rand sunteti romani. Deci: fiti uniti, fiti responsabili si haideti sa punem impreuna umarul ca…

- Marcel Ciolacu a declarat ca deja s-a consultat președintele Klaus Iohannis privind acționarea Austriei in judecata, la CJUE, in cazul in care Viena se va opune și in luna decembrie, a acestui an, aderarii Romaniei la Schengen. Anunțul l-a facut miercuri, la Digi 24, in cadrul unui interviu. Premierul…

- „De trei luni de zile, nu a fost zi in care pachetul propus astazi sa nu fie discutat, iar fiecare masura analizata, chiar de mai multe ori, cu toti partenerii sociali – sindicate, patronate, orgnizatii neguvernamentale, administratie locala. Pentru ca eu cred ca atunci cand vrei reasezarea intregului…

- „Romania nu iși mai permite facilitați și privilegii de 75 de miliarde de lei, plus o evaziune fiscala de 150 de miliarde de lei pe an”, a argumentat premierul Marcel Ciolacu in ședința de guvern de luni in care a prezentat varianta finala a proiectului de lege privind masuri fiscale care va fi adoptat…

- Premierul Marcel Ciolacu a lansat un atac dur la adresa cancelarului Karl Nehammer și le-a propus ca Austria sa iasa din Schengen. Liderul PSD a anunțat ca daca Austria nu va accepta nici anul acesta ca Romania sa faca parte din spațiul Schengen, atunci s

- Intr-un interviu acordat prestigioasei publicații Financial Times , premierul Marcel Ciolacu a susținut ca deficitul bugetar marit al Romaniei este rezultatul eforturilor Bucurestiului de a ajuta Ucraina. El spune ca Romania are „nevoie de o exceptie de la regulile fiscale”, potrivit Realitatea PLUS.…