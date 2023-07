Un nou val de scumpiri pe litoral, de la 1 august

De la 1 august, tarifele cresc din nou pe litoral, chiar daca se știe cat de atenți sunt turiștii cu bugetul, in acest an. Unii comercianți spun ca incearca sa mențina prețurile cat mai mici și sa scumpeasca mancarea doar cu un leu. Pentru clienți, semnalul, insa, este foarte prost. Oricum, numarul turiștilor in acest an este mai mic fața de anul trecut, de exemplu, cu circa 20%. De asemenea, și apa destul de rece cu valori cuprinse intre 17 și 20 grade ar putea fi un posibil motiv. Specialiștii anticipeaza revenirea la normal a temperaturii apei, saptamana viitoare, dar tarifele ar putea fi o…