- Europa este cea mai afectata de criza prețurilor la gaze care a forțat fabricile de ingrașaminte sa reduca producția, scrie Bloomberg. Deficitul anual de ingrașaminte cu azot va duce la scumpirea și mai mare a alimentelor de pe piața europeana.

- Romania se confrunta cu ele mai mari scumpiri din ultimul deceniu. Inflația a atins niveluri record in ultimul trimestru din 2021, astfel incat a ajuns la 8,2% in decembrie. Prețurile au crescut alarmant la electricitate, gaze naturale, carburanți, dar și

- Cererea extrem de ridicata din Europa a dus in decembrie la cresterea record a exporturilor americane de gaze naturale lichefiate (LNG), potrivit datelor Refinitiv, aceasta in conditiile in care livrarile limitate din Rusia au relansat ingrijorarile cu privire la o posibila criza energetica, intr-un…

- Cererea europeana ridicata a dus exporturile de gaze naturale lichefiate (LNG) din SUA la un nivel record in decembrie, potrivit datelor Refinitiv, in condițiile in care ingrijorarile legate de aprovizionarea pe timp de iarna vor susține comenzile, scrie Reuters preluat de mediafax. Aproximativ…

- Italia a anunțat marți un numar record de 170.844 de cazuri noi de COVID, fața de 68.052 din ziua precedenta, a anunțat Ministerul Sanatații. Numarul zilnic al deceselor asociate coronavirusului a crescut de la 140 la 259. Italia a inregistrat 138.045 de decese de la apariția epidemiei, in…

- In ciuda provocarilor ridicate ca urmare a pandemiei, producatorul austriac de utilaje agricole Pottinger a scris un alt capitol de succes in istoria sa de 150 de ani: in exercițiul financiar 2020/2021, Pottinger a realizat cea mai mare cifra de afaceri din istoria sa, ajungand la 405 milioane euro,…

- Prețurile la benzina și motorina sunt tot mai mari. In ultimele 12 luni, carburanții s-au scumpit cu peste 40%, potrivit datelor peco-online.ro. Astfel, pe 30 octombrie 2020 prețul mediu pentru un litru de benzina era de 4,5 lei. Joi, 28 octombrie, prețul era de 6,34 lei. Ultima data cand s-a inregistrat…

- Cate generatii au fost afectate si cate vor continua sa fie afectate de incapacitate si iresponsabilitate? Nu mai este niciun secret pentru nimeni ca, aproape zilnic, statul roman contracteaza imprumut dupa imprumut, timp in care datoria externa a Romaniei creste alarmant. Se vorbeste despre crestere…