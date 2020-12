Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali, a intrat in vigoare de duminica, 1 noiembrie, potrivit mediafax.ro. Astfel, taxa de cogenerare creste de la aproximativ 3,5 euro/MWh…

Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) de crestere a taxei de cogenerare, taxa platita de toti consumatorii casnici sau industriali, a intrat in vigoare de duminica, 1 noiembrie.

- Firmele din Romania se vor putea racorda gratuit la retelele electrice, a decis Autoritatea de Reglementare, dupa ce recent institutia a decis ca si racordarea la gaze va fi gratuita, atat pentru firme, cat si pentru persoane fizice. Si in acest caz, costurile vor fi suportate de firma de distributie,…

- Havrileț, Ministerul Economiei: ”Racordarea la rețelele de electricitate și gaze a consumatorilor casnici se va face pe cheltuiala distribuitorilor.” Reacția companiilor Companiile distribuitoare de energie si gaze vor suporta costurile legate de racordarea la retea a noilor clienti, a declarat,…

