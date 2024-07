Stiri pe aceeasi tema

- Șoferii vor scoate și mai mulți bani din buzunare pentru carburanți, maine, 4 iulie. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementari in Energetica (ANRE), litrul de benzina și cel de motorina va costa cu 6 bani mai mult decat astazi.

- In ultimii 3 ani, viața romanilor s-a scumpit cu peste 40%. Cel mai mult ne ustura la buzunar mancarea. Acum, cu 100 de lei, abia daca reușim sa ne cumparam un kilogram de carne și niște legume.Aici...

- Pentru un plin de 50 de litri, platim chiar și 15 lei in plus. Toate aceste scumpiri se reflecta și in prețul alimentelor din supermarketuri. Primii afectați de scumpiri sunt transportatorii, insa intr-un final, cei care sufera sunt romanii de rand. Companiile care cara marfa platesc mai mult pentru…

