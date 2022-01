Un nou val de frig vine peste țara noastră. Meteorologii anunță viscol și ger spre finalul săptămânii Un nou val de frig vine peste țara noastra. Meteorologii anunța viscol și ger spre finalul saptamanii. Potrivit meteorologilor, astazi vom avea o vreme apropiata de normalul termic, cu intensificari ale vantului la munte, insa nu la vitezele inregistrate in ultimele 48 de ore. La noapte, vor fi viteze intre 70-80 km/ora pe crestele Carpaților Orientali și Meridionali și, temporar, viteze de 50-55 km/h in partea de est a țarii și in zona litoralului. Maine voma vea parte de o vreme in incalzire, mai ales in jumatatea de sud-est a țarii, chiar și in partea de sud-vest, in Oltenia și Muntenia fiind… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

