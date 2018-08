Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit cu pietre de mai mulți copii, la Iași, și a ajuns la spital. Barbatul in varsta de 45 de ani a fost lovit destul de serios, mai ales in zona feței. Medicii l-au transferat la neurochirurgie. Un barbat in varsta de 45 de ani a ajuns de urgenta la spital dupa ce a fost lovit cu…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat miercuri, in plenul Camerei, ca deputatul Adrian Mocanu va fi exclus din partid pentru ca a votat pentru modificarile la Codul penal, propuse de coaliția PSD-ALDE.

- Au fost ape tulburi la final de stagiune pentru colectivul Operei Nationale Romane din Iasi. Vinerea trecuta, Comisia de Disciplina a desfacut contractul de munca al violonistei Otilia Pop, considerata a fi una de top de colaboratorii in domeniu. Aceasta s-a aflat la cea de-a treia abatere, in doua…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOFM sunt inregistrate 29.085 locuri de munca, in data de 26 iunie 2018.Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti ndash; 4.180,…

- Ploile continua si in urmatoarele zile in aproape toata Romania Arhiva Foto: Agerpres. Ploile continua si în urmatoarele zile în aproape toata România - anunta Administratia Nationala de Meteorologie, care a emis mai multe avertizari de ploi torentiale si furtuni, însotite…

- Nu știm de ce o devenit foncția de prefect așa de cautata, ca numai belele aduce. Aia n-ai voie, ailalta la fel, stai in birau, mai ieși la cate o taiere de pamblica, dai o țirculara și aștepți ziua de salar. Da, dar poziția și relațiile nu sunt de dat deoparte, așa ca, de cum se proptește cate un prefect,…

- 1 din 11 copii din Romania se culca flamand. Datele apar in studiului ”Bunastarea Copilului in Mediu Rural- 2018”, care a fost lansat astazi de Fundația World Vision Romania. La capitolul nutriție, 3 % dintre copiii intervievați au declarat ca se culca intotdeauna flamanzi, iar 1 din 11 copii mananca…

- Daca la plantele obișnuite frunzele cad, de obicei, toamna, la buruiana arboriforma numita TVR lucrurile stau oleaca altfel, daca e sa ne luam dupa știrea trimbițata de un gaurel intestinal al presei bahluiene. Conform site-ului gaurelist, directorul veteran al TVR Iași, Vasile Arhire, ar fi demisionat…