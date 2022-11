Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Consiliul de administratie al BNR, intrunit in ședința de marți a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75 la suta pe an, de la 6,25 la suta pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022. Inflația ar urma sa scada la o cifra

- Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea,…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25- pe an, de la 5,50- pe an anterior, incepand cu data de 6 octombrie 2022, informeaza banca centrala. De asemenea, BNR a majorat rata dobanzii pentru facilitatea…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat cu 0,75% rata dobanzii de politica monetara. Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat, miercuri, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25% pe an, de la 5,50%, incepand cu data de 6 octombrie 2022. De asemenea,…

- Consiliul de Administrație al BNR a decis miercuri majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022, potrivit unui comunicat al instituției. Decizia BNR va duce la dobanzi mai mari pentru credite, urmand sa…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in ședința de miercuri, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,25 la suta pe an, de la 5,50 la suta pe an, incepand cu data de 6 octombrie 2022. Consiliul de Administratie al BNR a mai decis majorarea…