- Zilele de joi si vineri vor fi cele mai calduroase din aceasta saptamana, cu valori de temperatura care se pot apropia de 40 de grade, la umbra, a afirmat, marti, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu. “Intr-adevar, este posibil ca joi si vineri sa consemnam…

- Cod Roșu de canicula a fost anunțat de catre meteorologi pentru București și alte opt județe din sudul și sud-estul țarii pentru zilele de marți și miercuri. Meteorologii avertizeaza ca temperaturile pot ajunge la 42 de grade. Agenția Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Roșu de canicula,…

- Un al treilea val de canicula va lovi Romania: Temperaturile la umbra vor ajunge pana la 40 de grade Celsius Un al treilea val de canicula va lovi Romania: Temperaturile la umbra vor ajunge pana la 40 de grade Celsius Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, anunța faptul…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o informare de disconfort termic si canicula, ce vizeaza intreaga tara, in intervalul 10 – 14 iulie. Luni, valul de caldura si canicula vor cuprinde Banatul si Oltenia, iar in zilele urmatoare se vor extinde si in Muntenia, Dobrogea, sudul…

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…

- Temperaturile vor continua sa creasca in zilele urmatoare, astfel ca vineri și sambata maximele se vor apropia de pragul unei zile de canicula. Sunt așteptate maxime termice de 34 de grade, a declarat directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.