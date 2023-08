Un nou val de caniculă în România. Cod galben în vestul, sudul şi sud-estul ţării Judetele din vestul, sudul si sud-estul tarii se afla sub atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat pe parcursul zilei de joi. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, in aceste zone, temperaturile maxime se vor situa in general intre 33 si 37 de grade, iar cele minime intre 18 si 25 de grade. Indicele […] The post Un nou val de canicula in Romania. Cod galben in vestul, sudul si sud-estul tarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

