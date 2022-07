Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis atenționari de val de caldura și disconfort termic ridicat, valabile pana sambata. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26, 27 și 28 iulie Fenomene vizate: val de caldura, disconfort termic ridicat In intervalul menționat valul de caldura va persista luni…

- Cinci judete din vestul tarii se afla sub cod rosu de canicula, anunta meteorologii care avertizeaza ca temperaturile vor ajunge la 42 de grade la umbra. Nici restul tarii nu sta cu mult mai bine.

- Meteorologii au anunțat ca, in Romania, urmeaza 4 zile de canicula, iar temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade Celsius. Vestul Europei este afectat deja de cateva zile un val de caldura fara precedent. In Marea Britanie, temperaturile au depașit marți recorduri istorice și au ajuns la 40 de…

- Meteorologii anunța temperaturi de peste 37 de grade la umbra, in weekend-ul urmator. Aceasta masa de aer este aceeași care afecteaza puternic și vestul Europei. Astfel, temperaturile vor fi crescute in urmatoarea perioada și vor fi resimțite mai puternic și vor fi cuprinse intre 35 și 37…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari cod portocaliu și galben de canicula pentru luni și marți și de ploi și vijelii pentru ziua de luni. Temperaturile vor ajunge in unele zone la 38 de grade Celsius. Luni și marți va fi in vigoare un cod galben de caldura și disconfort termic ridicat. In intervalul…

- In Constanta este anuntat cod Galben unde, in general, temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 33 si 36 de grade, iar cele minime intre 17 si 20 de grade.Cod galben de val de caldura si disconfort termic ridicat este anuntat in intervalul in toate regiunile 30 iunie si 1 iulie, iar disconfortul termic…

- Un val de aer fierbinte vine spre Romania, anunta meteorologii. In prezent, mai multe regiuni din Europa Occidentala sunt afectate de acest val de aer fierbinte care provine din Africa. De altfel, agentia meteorologica din Franta a transmis ca temperaturile ar putea ajunge pana la 43 de grade Celsius…

- Un val de canicula va lovi de saptamana viitoare Romania, Grecia si Bulgaria, avertizeaza meteorologii. Caldura excesiva a afectat in ultimele zile mai multe tari din vest, printre care Spania, Franta si Statele Unite. ONU a avertizat ca seceta va fi urmatoarea mare problema cu care se va confrunta…