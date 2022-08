Un nou val de căldură va afecta mare parte din țară în următoarele zile. Meteorologii au anunțat cât vor fi maximele termice Meteorologii au emis vineri o noua atentionare Cod galben de caldura, valabila in urmatoarele trei zile in cea mai mare parte a tarii. Potrivit meteorologilor, vineri, sambata si duminica valul de caldura va persista in cea mai mare parte a tarii. Pe arii restranse in zonele de campie va fi canicula, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unitati. Temperaturile maxime se vor situa intre 32 si 36 de grade. Luni si marti, valul de caldura se va restrange spre regiunile estice si sud-estice, iar instabilitatea atmosferica se va accentua… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

