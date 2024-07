Un nou val de aer tropical va lovi România. Temperaturile resimțite vor depăși 40 de grade Un nou val de aer tropical va cuprinde Romania, iar temperaturile resimțite vor depași din nou 40 de grade Celsius in majoritatea zonelor țarii, conform meteorologilor. Datele recente de la meteorologi indica faptul ca vremea sufocanta va persista și in urmatoarele patru saptamani. Incepand de maine, se anunța canicula in toata țara, iar meteorologii prevad […] The post Un nou val de aer tropical va lovi Romania. Temperaturile resimțite vor depași 40 de grade appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

