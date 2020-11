Stiri pe aceeasi tema

- Știrile despre interesul statului israelian pentru preparatul rusesc nu au devenit o senzație speciala, scrie Irina Alksnis pentru RIA Novosti. Acest lucru s-a intamplat in urma cu cateva saptamani, cand au aparut informații ca Centrul Medical Hadassah din Ierusalim a comandat un milion și jumatate…

- Rezultatele testelor clinice realizate pentru vaccinul anti-Covid dezvoltat de Pfizer au ajuns la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA). Pe baza acestora, oficialii europeni estimeaza ca distribuirea primelor doze ar urma sa inceapa in luna ianuarie 2021. Directorul EMA, Guido Rasi, a declarat…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) anticipeaza ca isi va da avizul favorabil pentru un prim vaccin impotriva noului coronavirus "pana la sfarsitul anului", in vederea unei distribuiri "incepand din ianuarie", a declarat directorul sau, Guido Rasi, potrivit Agerpres, care citeaza AFP."Daca datele…

- Un oficial european a declarat miercuri pentru Reuters ca Uniunea Europeana a ajuns la un acord care ii permite sa achiziționeze un vaccin dezvoltat de Pfizer impotriva COVID-19 la un preț mai mic decat Statele Unite.

- Vaccinul experimental al companiei CureVac impotriva COVID-19 a generat un raspuns imun la subiecti umani, a anuntat luni compania germana de biotehnologie care se apropie astfel de debutul testarii pe scara larga in acest an, in contextul in care cursa pentru stoparea pandemiei se incinge, relateaza…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a declarat, sambata seara la Antena 3 ca un vaccin impotriva noului coronavirus ar putea sa apara pana la sfarșitul anului și ar putea costa intre 5 și 20 de euro.„Cred ca pana la sfarșitul anului, vor ieși cel puțin doua vaccinuri. Prețul unei doze…

