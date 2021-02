Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana, acuzata de lentoare in gestionarea pandemiei de coronavirus, va accelera procedura de autorizare a variantelor imbunatatite a vaccinurilor impotriva noilor tulpini ale virusului, a anuntat duminica aceasta comisarul european pentru sanatate si siguranta alimentara, Stella Kyriakides,…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui. “Cum se face ca pentru unii sunt mereu…

- In luna ianuarie 2021, contagiunea a scazut ușor, ca urmare a introducerii programului de vaccinare in Uniunea Europeana, care a contribuit la reducerea incertitudinii și a generat un climat pozitiv pe burse, potrivit unui Raport de tendințe și riscuri pe piețele financiare, elaborat de Autoritatea…

- Europa a lansat duminica o imensa incercare de vaccinare COVID-19 pentru a incerca sa controleze pandemia coronavirusului, dar mulți europeni sunt sceptici cu privire la viteza cu care vaccinurile au fost testate și aprobate și nu au voie sa fie impușcați, relateaza Reuters. Uniunea Europeana a asigurat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, joi, ca vaccinarea incepe in Romania și in Uniunea Europeana pe 27 septembrie, garanteaza pentru siguranța serului și ii indemna pe romani sa se vaccineze. In același timp,anunța ca nu este nevoie de noi restricții, ci doar trebuie respectate cele in vigoare. “Nu…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a autorizat luni primul vaccin impotriva Covid-19 care ar urma sa fie folosit in Uniunea Europeana, cel produs de Pfizer-BioNTech, informeaza AFP. Comisia Europeana va avea ultimul cuvant in ceea ce privește aprobarea vaccinului, insa aceasta urmeaza de regula…

- Germania, Franța, Italia și alte cinci state europene vor coordona inceputul campaniilor lor de vaccinare impotriva Covid-19, au declarat miniștrii țarilor din domeniul sanatații, relateaza The Guardian. La presiunea guvernelor, Agenția Europeana a medicamentului a devansat discuțiile pentru autorizare.…

- Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) prezinta pentru fiecare țara din Uniunea Europeana și pentru Marea Britanie, intr-un raport publicat in aceasta saptamana, o proiecție a modului in care va evolua epidemia de COVID-19, ținand cont de valorile care se inregistreaza acum și de…