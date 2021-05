Stiri pe aceeasi tema

- Testele clinice din faza a doua au aratat ca vaccinul dezvoltat de Sanofi și Glaxo Smith Kline a generat un raspuns imun solid, avand o eficacitate de 95 pana la 100%. Noul ser ar putea fi lansat pana la finalul acestui an, informeaza Digi 24 . Vaccinul experimental anti-Covid-19 Sanofi-GSK a dus la…

- Vești bune de la Sanofi și Glaxo Smith Kline - cei care au dezvoltat un nou vaccin anti-COVID, dupa eșecul primului ser. Testele clinice din faza a doua au aratat ca vaccinul a generat un raspuns imun solid, avand o eficacitate de 95 pana la 100%.

- Un nou vaccin impotriva Covid-19 va fi lansat de GlaxoSmithKline alaturi de partenerul francez Sanofi, pana la sfarsitul anului. Vaccinul a fost initial asteptat sa obtina aprobarea de reglementare in prima jumatate a anului 2021, dar a fost amanat in decembrie dupa ce nu a reusit sa produca un raspuns…

- Lungmetrajul de animatie „The Mitchells vs. The Machines” sta in randul actiunilor plasate in universuri distopice, insa cu mult umor si, desigur, un final fericit. Filmul va fi lansat la finalul lunii pe platforma Netflix, pentru ca, asa cum a declarat regizorul Mike Rianda pentru News.ro, este…

- Direcția Generala a Sanatații din Franța a anunțat luni ca a aparut o noua varianta a coronavirusului in Bretania. Cel puțin opt persoane au fost descoperite ca purtarori au virusului. Dintr-un focar in care s-au facut 79 de secventieri, la 8 dintre ele a fost descoperita o tulpina necunoscuta pana…

- Testele din fazele 1 și 2 sunt primele efectuate pe om in cadrul dezvoltarii oricarui tratament. Acestea urmaresc sa verifice daca nu este periculos și sa furnizeze informații inițiale despre eficacitatea acestuia, insa faza a treia, care in mod normal se realizeaza pe un eșantion mai mare de persoane,…

- Grupul farmaceutic francez Sanofi a anuntat vineri lansarea primelor teste pe oameni pentru cel de-al doilea proiect de vaccin pe care il dezvolta impotriva COVID-19. Primul este inca in faza de testare, dupa ce dezvoltarea sa a ramas in urma. „Sanofi si Translate Bio”, o companie de biotehnologie americana…

- Cel de-al patrulea sezon al serialului „Povestea slujitoarei/ The Handmaid’s Tale” va fi lansat la finalul lunii aprilie, iar Hulu a prezentat recent un nou teaser cu Elizabeth Moss in rolul June Osbourne, potrivit news.ro. Avand la baza romanul omonim scris de autoarea canadiana Margaret…