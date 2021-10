Noul jucator pe piața vaccinurilor anti-Covid din Europa – Novavax – a solicitat autorizarea vaccinului sau anti-COVID in Marea Britanie, dupa ce a finalizat testele. Cererea de autorizare a vaccinului anti-Covid se bazeaza pe datele dintr-un studiu in faza avansata care a implicat 15.000 de voluntari din Marea Britanie. Rezultatele arata ca vaccinul experimental a avut […] The post Un nou vaccin anti-Covid pe piața - are o eficacitate uimitoare! first appeared on Ziarul National .