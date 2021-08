Indienii au revolutionat piata vaccinurilor anti-Covid. Ei au aprobat, de urgenta, pentru utilizare, primul vaccin impotriva noului coronavirus din lume bazat pe ADN. Serul ZyCoV-D, administrat in trei doze, fara utilizarea unui ac, previne simptomele bolii in proportie de 66%, potrivit datelor preliminare ale unui studiu citate de dezvoltatorul vaccinului, Cadila Healthcare. Vaccinul bazat pe […] The post Un nou vaccin anti-Covid a fost aprobat de URGENTA. Cum functioneaza serul pe baza de ADN first appeared on Ziarul National .