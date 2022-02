Stiri pe aceeasi tema

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Prahova a aplicat amenzi de 40.000 de lei si a dispus oprirea temporara a activitatii in mai multe zone ale unui supermarket din Ploiesti in care au fost depistate nereguli.

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, marți, la Antena 3, despre eliminarea restricțiilor din pandemie, ca deși situația epidemiologica este din ce in ce mai buna, totuși nu este un moment bun pentru ridicarea masurilor anti-coronavirus pentru ca pandemia inca nu s-a terminat in Romania.

Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a sanctionat, marti, postul Kanal D cu o amenda de 10.000 de lei pentru incalcarea legislatiei in domeniu referitoare la protectia minorilor.

Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale, a participat la conferința „Curte contra Curte", moderata de avocata Silvia Uscov și gazduita de juridice.ro. Tema conferinței online a fost tocmai conflictul aparent dintre Curtea Constituționala (CCR) și Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Constructorii au inceput, marti, lucrarile de modernizare la o gradinita din municipiul Deva, finantarea investitiei in valoare de 843.000 de euro fiind asigurata din fonduri europene castigate de administratia locala.

Agentia Europeana a Medicamentului anunta ca pentru moment nu se stie cu exactitate daca este nevoie de un vaccin adaptat la noua varianta Omicron a coronavirusului. Sefa Agentie, Emer Cooke, a spus astazi ca mai este nevoie de date suplimentare in privinta eficientei serurilor, dar si pentru a avea

- Agentia Europeana pentru Medicamente a autorizat, luni, vaccinul anti Covid-19 dezvoltat de compania americana Novavax, se arata intr-un comunicat al EMA. Decizia urmeaza sa fie validata de Comisia Europeana printr-o aprobare oficiala.

Romania se afla pe locul al doilea in Uniunea Europeana in ceea ce privește numarul persoanelor decedate in ultimele doua saptamani din cauza COVID, potrivit unei statistici realizate de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor. Graficul privind situația deceselor provocate de COVID 19