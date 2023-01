Un nou trend periculos pe TikTok. „Respiraţia dragonului” a băgat zeci de copii în spital Indonezia avertizeaza oamenii sa nu consume azot lichid, dupa ce peste 20 de copii au avut probleme de sanatate dupa ce au mancat dulciuri cunoscute sub numele de ”rasuflarea dragonului”, care se afla in centrul unui nou trend periculos pe TikTok, relateaza CNN. Medicii au anunțat ca cei mici au suferit arsuri pe piele, dureri […] The post Un nou trend periculos pe TikTok. „Respiratia dragonului” a bagat zeci de copii in spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Indonezia avertizeaza oamenii sa nu consume azot lichid, dupa ce peste 20 de copii au fost raniți mancand dulciuri colorate cunoscute sub numele de „rasuflarea dragonului”. Bomboanele care pot fi cumparate de pe strada sunt in centrul unui nou trend viral pe TikTok, relateaza CNN.

