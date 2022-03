Stiri pe aceeasi tema

- Peste 200 de pompieri salvatori intervin in sprijinul echipajelor operative din cele opt județe aflate la granița cu Ucraina, respectiv cu Republica Moldova. Aceștia acționeaza pentru buna gestionare a situației generate de contextul actual. Pentru acoperirea eficienta a misiunilor din teren generate…

- 1 026 de cetațeni straini din Ucraina au urcat in trenul cu 11 vagoane și sunt deja in drum spre Ungheni. Potrivit Poliției de Frontiera, imbarcarea persoanelor a fost posibila doar in punctul de trecere a frontierei Valcineț.

- Cați refugiați ucraineni au intrat in Romania. 40% dintre ei au decis sa ramana in țara noastra Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca, pana miercuri dimineata, in Romania au intrat 118.461 de refugiati ucraineni. Dintre aceștia, 46.435 au decis sa ramana in tara noastra, iar dintre ei aproximativ 18.000…

- In ultimele 7 zile, in Romania au intrat in total 113.100 de refugiați ucraineni si au iesit 68.100, potrivit anunțului facut miercuri, 2 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 71.364 de persoane, dintre care…

- Peste 150.000 de persoane au parasit Ucraina din cauza invaziei armatei ruse, a anunțat Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi. Conform datelor oficiale de la granițe, jumatate dintre aceștia au sosit in Polonia, iar cealalta jumatate in Ungaria, Romania, Republica Moldova dar și mai departe,…

- Persoanele care sosesc din Ucraina in Romania sunt exceptate de carantina, au decis, vineri, reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea numarul 9 prin care se modifica și completeaza Hotararea CNSU nr. 6 din…

- Autoritatile vamale din Romania si Republica Moldova au convenit, pentru perioada sarbatorilor de iarna, masuri comune pentru fluidizarea traficului de marfuri si calatori la frontiera, inclusiv cu implicarea celorlalte autoritati cu atributii de control. Este suplimentat numarul de functionari vamali…