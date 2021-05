Un nou tratament pentru Covid-19, aprobat de Agenția Europeană a Medicamentului Un anticorp monoclonal, Sotrovimab, va putea fi folosit in tratarea bolnavilor de COVID-19, dupa ce a fost autorizat de Agenția Europeana. Acesta a dovedit in urma testelor o eficacitate de 85% in prevenirea deceselor, potrivit Mediafax . Medicamentul, care se administreaza sub forma de perfuzie, poate fi folosit de adultii si copiii de peste 12 ani, care au mai mult de 40 de kilograme. Ei nu trebuie sa fie deja intr-o forma grava a bolii, sa primeasca oxigen, dar sa aiba riscul de a face complicatii.Decizia finala privind folosirea acestui nou tratament va aparține fiecarui stat membru UE in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

