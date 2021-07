Un nou tratament pentru combaterea țânțarilor din București începe din 1 august - Anunțul Primăriei Generale Primaria Capitalei, prin Compania Municipala Eco Igienizare, demareaza, incepand de duminica, 1.08.2021, cel de-al șaselea tratament de combatere a țanțarilor, tratament planificat in cadrul Planului Unitar de Acțiune aferent anului 2021.Tratamentul precedent, al 5-lea, s-a desfașurat pe durata a 9 zile operaționale, in perioada 21-30 iulie. Activitatea de dezinsecție la nivelul Municipiului București se va efectua zilnic, in intervalul orar 21.30-05.30 și va acoperi urmatoarele zone:- Sectorul 1 – 1264 de strazi, 27 de parcuri, 9 baze sportive, 21 de unitați militare, 10 cimitire, 17 spitale,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

