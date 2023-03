Stiri pe aceeasi tema

- Aproape o treime dintre gravidele din Romania ajung sa nasca fara vreun control medical. O femeie credea ca are tumora cand a ajuns cu salvarea la spital, in capitala. Erau durerile facerii. Numarul sarcinilor necontrolate a crescut enorm in ultimii trei ani, mai ales la adolescente.

- Timp de 20 de ani, am fugit de singuratate cu viteza și tenacitate de atlet, victima a unei educații prin care mi s-a transmis ca femeia, pentru a fi „completa”, are nevoie de o jumatate. Astazi, pledez pentru acceptarea unei singuratați de care, recunosc, inca ma tem. „Pana cand nu vei fi tu bine cu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca femeile au o contributie majora in ceea ce priveste punerea pe agenda publica a unor teme esentiale precum schimbarile climatice si tranzitia energetica si a subliniat ca sustinerea acestora pentru a se

- Cu ce se ocupa iubita lui Gabi Badalau, in afara de a fi… iubita lui Gabi Badalau. Bianca Dragușanu nu mai suporta sa i se spuna ca este o femeie intreținuta și a clarificat faptul ca iși caștiga singura banii. Poate nu toți, dar mare parte! Bianca Dragușanu se lauda ca are mulți bani și ca este mandra…

- Un autointitulat expert in „seductie” si „masculinitate” a fost condamnat de un tribunal din Yvelines la inchisoare pe viata dupa ce și-a ucis fosta iubita. Crima a avut loc intr-un oras de langa Paris, in 2020, scrie The Guardian.

- O bacterie modificata genetic și-a dovedit recent capacitatea de a lupta contra ”Pesudomonas aeruginosa”, un patogen responsabil de infecții nosocomiale. Anual, in lume, bacteriile antibiorezistente provoaca moartea a peste 1,2 milioane de persoane. In acest context se inscriu rezultatele cercetatorilor…

- Pacientii care sufera de diabet de tip 1 ar putea fi in curand eligibili pentru o noua tehnologie care a fost numita "pancreas artificial". Unele complicatii legate de aceasta afectiune ar putea deveni "de domeniul trecutului". "Sistemul hibrid cu circuit inchis" ii ajuta pe pacienti sa isi gestioneze…

- Un barbat diagnosticat cu cancer al cailor biliare nu mai avea decat un an de viața. Dar, datorita unui tratament experimental, barbatul, in varsta de 51 de ani, a supraviețuit bolii și traiește. ”Cand se intampla un asemenea eveniment, iți dai seama ca viața esre facuta pentru a fi traita”. In august…