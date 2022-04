Un nou transport umanitar către Ucraina Un nou transport umanitar catre Cernauți va pleca maine, la 06.00 dimineața, din parcarea de la CAEX si va duce in Ucraina 10 tone de alimente neperisabile, in valoare de 90.000 de lei, precum si articole de imbracaminte colectate la punctul central de primire a donațiilor sau oferite de agenți economici locali (SIR Safety). Transportul […] Articolul Un nou transport umanitar catre Ucraina apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

