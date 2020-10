Stiri pe aceeasi tema

- Angel Bastos Teijeira, un fundas dreapta din Spania, in varsta de 28 de ani, a semnat, sambata, cu A.F.C.Hermannstadt din postura de jucator liber de contract.Bastos poate juca si pe postul de fundas stanga si este cotat la suma de 475.000 euro pe siteurile de specialitate. Acesta a jucat…

- Cosmin Contra (44 de ani), antrenorul lui Dinamo, a anunțat un nou transfer, chiar inaintea meciului contra Chindiei Targoviște din Liga 1. Deși negocierile sunt aproape finalizate, „Gurița” nu a dorit sa dezvaluie numele fotbalistului. „Suntem foarte aproape sa aducem inca un jucator, fundaș dreapta.…

- Hermannstadt a deschis scorul cu Academica Clinceni in minutul 27, prin Adrian Balan. Faza insa a fost precedata de un henț nesemnalizat. Urmarește AICI meciul Hermannstadt - Academica Clinceni Acțiunea purtata in partea dreapta de echipa lui Ruben Albes l-a avut inițial in prim-plan pe Alexandru Voda.…

- SD Ponferradina, echipa din liga a doua a Spaniei, l-a imprumutat pe Alex Pașcanu (21 de ani, fundaș central) de la CFR Cluj. Anunțul oficial a fost facut de campioana Romaniei. „Multă baftă, Alexandru Pașcanu! CFR 1907 Cluj și SD Ponferradina, echipă din Segunda Division, au ajuns la un acord…

- Anamaria Prodan (47 de ani) e in tribunele Arenei Naționale la meciul dintre Dinamo și Hermannstadt. Pentru a evita un conflict de interese intre meseria de impresar și rolul de finanțator in Liga 1, Anamaria Prodan i-a oferit responsabilitatea conducerii clubului Hermannstadt, cel puțin pe hartie,…

- Clubul CFR 1907 Cluj a anuntat, miercuri, primul transfer al acestei veri: atacantul Gabriel Debeljuh, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Ecaterina Andronescu pune la zid Guvernul Orban: ‘Masurile vin foarte tarziu!’ In sezonul precedent, fotbalistul croat a evoluat la FC Hermannstadt,…

- Anamaria Prodan crede ca meritele pentru salvarea de la retrogradare a celor de la Hermannstadt ii aparțin antrenorului Ruben Albes (35 de ani). „Nu le-am facut nimic jucatorilor, le-am adus antrenor. Si avem relatia asta asa unita cu jucatorii, avem o familie minunata. Lumea critica, lumea nu are…

- Ruben Albes (35 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria echipei sale, scor 2-0 cu Academica Clinceni și a vorbit despre interesul lui FCSB pentru Gabriel Debeljuh (23 de ani). „Suntem foarte fericiți. Nu a fost cel mai bun joc al nostru dar am caștigat datorita mentalitații. Nu știu…