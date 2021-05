Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat vineri ca executivul european a constatat un deficit de reforme in Romania, aspect transmis de oficialii Comisiei Europene in cadrul intalnirii de la Bruxelles pentru PNRR, precizand ca era nevoie de „o clarificare a detaliilor…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a afirmat ca in acest moment se negociaza cu Comisia Europeana Planul National de Redresare si Rezilienta, insa aceasta negociere „este prezentata in Romania ca fiind un eșec”. El a subliniat, totodata, faptul ca Romania este „o forța”…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a anuntat luni ca Romania va depune Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pe 31 mai. "In discutia cu presedintele, cu domnul Orban, cu domnul prim-ministru si cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in intalnirea pe care…

- Romania NU va beneficia de fonduri europene prin Planul National de Redresare si Rezilienta pentru sistemul de irigatii, iar componenta de infrastructura este in analiza. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (USR-PLUS), a prezentat la Bruxelles proiectul PNRR, insa Comisia…

- Romania ar putea folosi tehnologii moderne pentru a reduce furtul de lemn din padurile țarii. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea a spus ca protecția padurilor va fi finanțata prin PNRR. Vor fi de asemenea alocați bani pentru plantarea de paduri noi. ”Sunt doua linii de…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a declarat, vineri seara, la Digi24, ca administrația din Romania va trece printr-un “duș rece” odata cu implementarea Planului Național de Redresare și Reziliența iar Guvernul nu vrea sa “piarda startul” in derularea proiectelor. De…