Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale. Este vorba despre un nou tip de pensie pentru romani, iar produsul va fi facultativ si se adreseaza persoanelor fizice care vor sa economiseasca pentru viitor. Produsul paneuropean de pensii…

- Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale.Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele…

- In curand se implinește o luna de cand au venit promisiuni din toate parțile ca romanii vor primi cate 200 de lei in vouchere pentru a cumpara becuri economice. Acum Ordonanța nu mai apare și nici nu va aparea prea curand. De ce? Pentru ca au fost promisiuni populiste și ca nu au fost prevazute și bugete…

- Sistemul de ajutoare sociale va fi modificat radical de la 1 ianuarie 2024, atunci fiind programat sa apara venitul minim de incluziune, ce va cuprinde venitul minim garantat și alocatia pentru sustinerea familiei. Printr-un proiect de hotarare discutat in aceasta saptamana, Guvernul stabilește o serie…

- Guvernul ia in calcul, la solicitarea premierului, instituirea unui Program Rabla pentru becuri, in incercarea de a reduce ”constient” risipa. Prin program, becurile cu filament ar urma sa fie inlocuite cu becuri led, detaliile urmand a fi analizate pana saptamana viitoare de catre Ministerul Mediului.…

- Economia deja zdruncinata a Moldovei s-ar putea confrunta cu un dublu soc al intreruperii gazului rusesc si al preturilor „extraordinar de ridicate” la energie, in timp ce cea mai saraca natiune din Europa se pregateste pentru iarna, a spus premierul tarii, potrivit Bloomberg. Prim-ministrul Natalia…

- Pensie de invaliditate 2022: Cine poate beneficia și care sunt condițiile Pensie de invaliditate 2022: Cine poate beneficia și care sunt condițiile Sistemul pensiilor din Romania este reglementat de Legea 263/2010, in care se incadreaza și pensia de boala sau invaliditate. De acest tip de pensionare…

- Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei In cursul zilei de luni, 1 august, ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat recent ce pensii vor creste in Romania, in cadrul unei intervenții…