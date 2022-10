Un nou tip de pensie a fost  aprobat de Guvern. Cine va beneficia

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, vineri, proiectul de lege care instituie in Romania un produs paneuropean de pensii personale.Romanii care au contracte de munca in mai multe state UE vor putea opta pentru un produs personal de pensie, in aceleasi conditii si cu aceleasi costuri de reglementare ca in toate statele…

- Personalul de specialitate juridica in fostele arbitraje de stat ar urma sa primeasca pensie de serviciu (80- din salariul brut plus sporuri), printr-o prevedere extinsa in noua lege privind statutul judecatorilor si procurorilor, care este acum dezbatuta in Parlament, potrivit senatorului Cosmin Poteras.…

- Sistemul de ajutoare sociale va fi modificat radical de la 1 ianuarie 2024, atunci fiind programat sa apara venitul minim de incluziune, ce va cuprinde venitul minim garantat și alocatia pentru sustinerea familiei. Printr-un proiect de hotarare discutat in aceasta saptamana, Guvernul stabilește o serie…

- Restart pentru IMM Invest Plus: cu un buget de 4 mld. de euro, programul reincepe luni. Comisia Europeana a aprobat 4 mld. de euro in ajutoare de stat pentru companiile din Romania. Ministerul de Finante ii va folosi pentru IMM Invest. Comisia Europeana a aprobat un pachet de sprijin pentru companiile…

- Guvernul a aprobat vineri o ordonanta care prevede acordarea concediului paternal pentru nasterea fiecarui copil, nu doar la primul asa cum era pana acum. „S-a aprobat acordarea concediului paternal la nasterea fiecarui copil, nu numai la primul copil, cum era pana acum", a anuntat Marius Budai, ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, vineri, ca Guvernul a aprobat acordarea concediului paternal la nasterea fiecarui copil, nu numai la primul copil, cum era pana acum. Marius Budai a afirmat, la finalul sedintei Executivului, ca prin aceasta ordonanta s-au extins categoriile de lucratori…

- Persoanele care au lucrat in grupe superioare de munca, respectiv condiții deosebite sau speciale de munca, au o serie de beneficii, prin lege.Pensii 2022. Potrivit prevederilor legale in vigoare in Romania, incepand cu data de 17 noiembrie 2019, perioada lucrata in grupa a II-a de munca pana la data…

- Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei Pensii 2022: Ce categorie de seniori ar putea beneficia de o creștere cu 50 de lei In cursul zilei de luni, 1 august, ministrul Muncii, Marius Budai, a explicat recent ce pensii vor creste in Romania, in cadrul unei intervenții…